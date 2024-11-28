Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині

Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

У Харкові внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприємства, а також скління вікон житлового багатоповерхового будинку. Також завдано шкоди деяким населеним пунктам області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 28 листопада.

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У Харкові внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприємства та пошкоджено скління вікон житлового багатоповерхового будинку.

Також повідомляється, що у селі Білий Колодязь сталося влучання FPV дрону у трактор Т-150. Внаслідок влучання постраждали три чоловіка, ще двоє загинули. Також пошкоджено два приватних будинки.

У Куп'янському районі упав FPV-дрон з запалом, проте він не здетонував. У самому місті Куп'янськ внаслідок скиду з дрону боєприпасу, пошкоджено автомобіль.

Наступ ворога на Вовчанськ

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення триває досі.

"На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Всі атаки противника відбито Силами оборони", — повідомив Синєгубов.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 121 особу.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що для цього вони робили запас ракет.

В Івано-Франківську вранці 28 листопада пролунали вибухи. Ворог масовано атакував Україну.