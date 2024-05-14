Наступление России — в окрестностях Волчанска на Харьковщине идут бои

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о напряженной ситуации в Харьковской области, в частности в Волчанске, где продолжаются бои на северных окраинах города. Однако силовые структуры продолжают активно отстаивать территорию и обеспечивать безопасность жителей региона.

Об этом Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 14 мая.

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Ситуация в Харьковской области

Российские войска, недавно захватившие село Лукьянцы Харьковской области, продолжают свои попытки продвинуться Липецким направлением. Глава Харьковской ОГА отметил, что на северных окрестностях Волчанска продолжаются стрелковые бои, однако украинские военные активно работают над стабилизацией линии фронта.

"Наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по абсолютно всем направлениям, где враг пытается продвинуться", — подчеркнул Синегубов.

Он также отметил, что силы обороны Украины активно уничтожают врага и зачищают город Волчанск. За последние сутки на Харьковском направлении было отбито 13 атак, включая нападения по разным направлениям.

Также идет эвакуация населения. Уже 7 531 человек находится в более безопасных местах, из них 568 — дети, 201 — человек с инвалидностью. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры обеспечивают безопасность и помощь эвакуированным.

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне". Сейчас ведутся бои за пограничный город Волчанск.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области приближается чуть ли не к критической. Кроме того, считает он, российские военные могут начать наступление в Сумской области.