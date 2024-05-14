Наступ Росії — на околицях Вовчанська на Харківщині йдуть бої

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про напружену ситуацію на Харківщині, зокрема у Вовчанську, де тривають бої на північних околицях міста. Проте силові структури продовжують активно відстоювати територію та забезпечувати безпеку мешканців регіону.

Про це Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 14 травня.

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Ситуація на Харківщині

Російські війська, які нещодавно захопили село Лук'янці на Харківщині, продовжують свої намагання просунутися Липецьким напрямком. Голова Харківської ОДА зазначив, що на північних околицях Вовчанська тривають стрілецькі бої, проте українські військові активно працюють над стабілізацією лінії фронту.

"Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по абсолютно всіх напрямках, де ворог намагається просунутися", — наголосив Синєгубов.

Він також зазначив, що сили оборони України активно знищують ворога та зачищають місто Вовчанськ. За останню добу на Харківському напрямку було відбито 13 атак, включаючи напади з різних напрямків.

Також триває евакуація населення. Вже 7 531 людина перебуває у більш безпечних місцях, з них 568 — діти, 201 — людина з інвалідністю. Співробітники правоохоронних органів та волонтери забезпечують безпеку та допомогу евакуйованим.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація у Харківській області наближається ледь не до критичної. Крім того, вважає він, російські військові можуть розпочати наступ у Сумській області.