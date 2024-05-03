Синегубов взвыл, что россияне не смогут открыть новый фронт на Купянском направлении

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о недостаточности сил у российских оккупантов для открытия нового фронта в Харьковской области. На неких участках Купянского направления русские войска активизировали штурмовые действия, но для расширения боевых действий не хватает нужных ресурсов.

Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram в пятницу, 3 мая.

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Ситуация на Купянском направлении

Синегубов заметил, что хотя продолжаются активные боевые действия, в общем, еще рано говорить об открытии нового фронта. Он подчеркнул, что для такого шага россиянам нужно сосредоточить группировку из минимум 100 тысяч военных, а этого пока не происходит.

Одновременно с этим на Купянском направлении оккупанты повысили активность штурмовых действий. Наблюдается смена тактики и усиление нападений со стороны русских войск. Вчера было зафиксировано девять штурмовых атак. Сейчас продолжаются активные боевые действия, однако ситуация в Харьковской области остается сложной.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают держать оборону, оставаясь на страже безопасности и защиты населения.

Напомним, ранее заместитель Буданова объяснил, почему Украина не сможет выиграть войну на поле боя.

Также мы сообщали, что россияне жалуются на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов Временного Яра в Донецкой области. Запись с ответным разговором обнародовало ГУР.