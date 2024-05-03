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Синєгубов завив, що росіяни не зможуть відкрити новий фронт на Куп'янському напрямку

3 травня 2024 22:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Синєгубов завив, що росіяни не зможуть відкрити новий фронт на Куп'янському напрямку
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про недостатність сил у російських окупантів для відкриття нового фронту в Харківській області. На деяких ділянках Куп'янського напрямку російські війська активізували штурмові дії, але для розширення бойових дій не вистачає необхідних ресурсів.

Про це Олег Синєгубов повідомив в Telegram у п'ятницю, 3 травня. 

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Ситуація на Куп'янському напрямку

Синєгубов зауважив, що хоча тривають активні бойові дії, загалом ще рано говорити про відкриття нового фронту. Він підкреслив, що для такого кроку росіянам потрібно зосередити угрупування з щонайменше 100 тисяч військових, а цього наразі не відбувається.

Одночасно з цим на Куп'янському напрямку окупанти підвищили активність штурмових дій. Спостерігається зміна тактики та посилення нападів з боку російських військ. Вчора було зафіксовано дев'ять штурмових атак. Наразі тривають активні бойові дії, проте ситуація на Харківщині залишається складною.

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують тримати оборону, залишаючись на варті безпеки та захисту населення.

Нагадаємо раніше заступник Буданова пояснив, чому Україна не зможе виграти війну на полі бою.

Також ми повідомляли про те, що росіяни скаржаться на колосальні втрати серед особового складу внаслідок невдалих штурмів Часового Яру на Донеччині. Запис із відповідною розмовою оприлюднило ГУР.

російські війська
Харківська область
Куп'янськ
Олег Синєгубов
війна в Україні
фронт

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