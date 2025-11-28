Погода в Харькове 29 ноября — синоптики дали предупреждение

Синоптики дали предупреждение — погода в Харькове завтра
В Харькове и Харьковской области 29 ноября осадков не предвидится, однако синоптики предупреждают о сильном тумане. В течение дня температура воздуха поднимется до +10 °C.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 29 ноября
Синоптики прогнозируют, что 29 ноября в городе будет облачная погода, но без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, который уменьшит видимость до 200-500 метров.
Также в городе будет восточный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+5 °C, а днем поднимется до +6...+10 °C.
Погода в Харьковской области на 29 ноября
По области завтра тоже ожидается сильный туман, который значительно уменьшит видимость. Температура воздуха ночью будет +3...+8 °C, а днем +5...+10 °C.
Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. Она будет со снегом и морозами.
Также мы писали, какой будет погода в декабре. Первый месяц зимы готовит для украинцев сюрпризы.
Читайте Новини.LIVE!