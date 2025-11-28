Погода в Харькове 29 ноября — синоптики дали предупреждение

Сильный туман. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Харькове и Харьковской области 29 ноября осадков не предвидится, однако синоптики предупреждают о сильном тумане. В течение дня температура воздуха поднимется до +10 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 29 ноября

Синоптики прогнозируют, что 29 ноября в городе будет облачная погода, но без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, который уменьшит видимость до 200-500 метров.

Также в городе будет восточный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+5 °C, а днем поднимется до +6...+10 °C.

Погода в Харьковской области на 29 ноября

По области завтра тоже ожидается сильный туман, который значительно уменьшит видимость. Температура воздуха ночью будет +3...+8 °C, а днем +5...+10 °C.

