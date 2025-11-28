Видео
Главная Харьков Синоптики дали предупреждение — погода в Харькове завтра

Синоптики дали предупреждение — погода в Харькове завтра

Дата публикации 28 ноября 2025 13:59
Погода в Харькове 29 ноября — синоптики дали предупреждение
Сильный туман. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Харькове и Харьковской области 29 ноября осадков не предвидится, однако синоптики предупреждают о сильном тумане. В течение дня температура воздуха поднимется до +10 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 29 ноября

Синоптики прогнозируют, что 29 ноября в городе будет облачная погода, но без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, который уменьшит видимость до 200-500 метров.

Также в городе будет восточный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+5 °C, а днем поднимется до +6...+10 °C.

Погода в Харьковской области на 29 ноября

По области завтра тоже ожидается сильный туман, который значительно уменьшит видимость. Температура воздуха ночью будет +3...+8 °C, а днем +5...+10 °C.

Погода в Харкові 29 листопада
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. Она будет со снегом и морозами.

Также мы писали, какой будет погода в декабре. Первый месяц зимы готовит для украинцев сюрпризы.

Харьков прогноз погоды осадки температура воздуха туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
