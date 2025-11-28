Відео
Головна Харків Синоптики дали попередження — погода у Харкові завтра

Синоптики дали попередження — погода у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 13:59
Погода у Харкові 29 листопада — синоптики дали попередження
Сильний туман. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Харкові та Харківській області 29 листопада опадів не передбачається, однак синоптики попереджають про сильний туман. Упродовж дня температура повітря підніметься до +10 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Читайте також:

Погода у Харкові 29 листопада

Синоптики прогнозують, що 29 листопада в місті буде хмарна погода, але без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман, який зменшить видимість до 200-500 метрів. 

Також в місті буде східний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+5 °C, а вдень підніметься до +6...+10 °C. 

Погода у Харківській області на 29 листопада

По області завтра теж очікується сильний туман, який значно зменшить видимість. Температура повітря вночі буде +3...+8 °C, а вдень +5...+10 °C. 

Погода в Харкові 29 листопада
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше синоптик розповів, коли в Україну прийде справжня зима. Вона буде зі снігом та морозами.

Також ми писали, якою буде погода в грудні. Перший місяць зими готує для українців сюрпризи. 

Харків прогноз погоди опади температура повітря туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
