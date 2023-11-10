Прогноз погоды в Харькове на 10 ноября.

Девушка в парке Саржин Яр в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

В среду, 10 ноября, по прогнозам метеорологов, Харьков и его окрестности могут ожидать переменную облачность. В то время как в области без осадков.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области на 10 ноября

По области ночью и утром возможен слабый туман и ветер, дующий с юго-запада со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться -1...+4 °C, а днем ожидается +6...+11 °C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Какая будет погода в Харькове сегодня

В самом Харькове тоже прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+3 °C, а днем поднимется до +7...+9 °C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что народный синоптик Диденко предупредила о температурных качелях.