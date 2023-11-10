Прогноз погоди у Харкові та області на 10 листопада.

Синоптики дали прогноз погоди у Харкові на сьогодні
У середу, 10 листопада, за прогнозами метеорологів, Харків та його околиці можуть очікувати на мінливу хмарність. Тоді як в області буде без опадів.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області 10 листопада
По області вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер, що дме південно-західним напрямком, матиме швидкість від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі варіюватиметься — +1...+4 °C, а вдень очікується +6...+11 °C.
Якою буде погода у Харкові сьогодні
У самому Харкові теж прогнозується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Південно-західний вітер буде дмухати зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі буде +1...+3 °C, а вдень підвищиться до +7...+9 °C.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Діденко попередила про температурні гойдалки.
Читайте Новини.LIVE!