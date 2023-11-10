Прогноз погоди у Харкові та області на 10 листопада.

Дівчина в парку Саржин Яр у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

У середу, 10 листопада, за прогнозами метеорологів, Харків та його околиці можуть очікувати на мінливу хмарність. Тоді як в області буде без опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 10 листопада

По області вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер, що дме південно-західним напрямком, матиме швидкість від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі варіюватиметься — +1...+4 °C, а вдень очікується +6...+11 °C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Якою буде погода у Харкові сьогодні

У самому Харкові теж прогнозується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Південно-західний вітер буде дмухати зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі буде +1...+3 °C, а вдень підвищиться до +7...+9 °C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що народна синоптикиня Діденко попередила про температурні гойдалки.