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Синоптики дали прогноз погоды в Харькове на сегодня

15 ноября 2023 06:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 15 ноября.
Дождь в Харькове. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 15 ноября, в Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. В регионе продержится влажная атмосфера с кратковременными осадками.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода в Харькове сегодня

В утренние часы прогнозируется небольшой дождь. Днем также будет идти дождь. Ветер также будет иметь юго-западное направление и скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +4...+6°C, а днем поднимется +7...+9°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харьковской области 15 ноября

Днем на территории области возможен небольшой дождь в некоторых районах. Ветер будет иметь юго-западное направление и достигать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться +3...+8°C, а днем поднимется +5...+10°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз

По народному прогнозу погоды: если сегодня небо заплачет, то вслед за дождем и зима придет. Если в этот день низкий туман – к мягкой зиме. С этого дня и по 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

Напомним, что в Украине 15 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов пройдут дожди.

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