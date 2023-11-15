Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Синоптики дали прогноз погоди у Харкові на сьогодні arrow

Синоптики дали прогноз погоди у Харкові на сьогодні

15 листопада 2023 06:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 15 листопада
Дощ у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 15 листопада, у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. У регіоні протримається волога атмосфера з короткочасними опадами.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Якою буде погода в Харкові сьогодні

У ранковий час прогнозується невеликий дощ. Вдень місцями може йти невеликий дощ. Вітер також матиме південно-західний напрямок і швидкість 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +4...+6°C, а вдень підніметься +7...+9°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харківській області 15 листопада

Вдень на території області можливий невеликий дощ у деяких районах. Вітер матиме південно-західний напрямок і досягатиме 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься +3...+8°C, а вдень підніметься +5...+10°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз 

Згідно народного прогнозу погоди: якщо сьогодні небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман – до м’якої зими. З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.

Нагадаємо, що в Україні 15 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів пройдуть значні дощі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі