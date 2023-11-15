Прогноз погоди у Харкові та області на 15 листопада

Дощ у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook

Сьогодні, 15 листопада, у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. У регіоні протримається волога атмосфера з короткочасними опадами.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Якою буде погода в Харкові сьогодні

У ранковий час прогнозується невеликий дощ. Вдень місцями може йти невеликий дощ. Вітер також матиме південно-західний напрямок і швидкість 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +4...+6°C, а вдень підніметься +7...+9°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харківській області 15 листопада

Вдень на території області можливий невеликий дощ у деяких районах. Вітер матиме південно-західний напрямок і досягатиме 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься +3...+8°C, а вдень підніметься +5...+10°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз

Згідно народного прогнозу погоди: якщо сьогодні небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман – до м’якої зими. З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.

Нагадаємо, що в Україні 15 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів пройдуть значні дощі.