Погода в Харькове 15 мая - ожидается тепло, но будет ветрено

Синоптики дали прогноз в Харькове и области на завтра
В Харькове и области в четверг, 14 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+19 °C в течение суток.
Об этом сообщает сайт METEOFOR.
Прогноз погоды в Харькове на 15 мая
Завтра в регионе в течение суток будет от переменной облачности до солнечной погоды. Температура воздуха составит:
- ночью +6...+7 °C;
- днем +14...+19 °C.
Ветер будет менять направление от юго-восточного до южного и юго-западного, 1-13 м/c. В то же время осадков в течение суток в Харькове и области не будет.
Напомним, по словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине ожидаются дожди и местами мокрый снег.
Ранее синоптики предупреждали украинцев о холодной погоде в течение всей недели.
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