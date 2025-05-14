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Синоптики дали прогноз в Харькове и области на завтра

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Дата публикации 14 мая 2025 14:21
Погода в Харькове 15 мая - ожидается тепло, но будет ветрено
Люди гуляют по парку. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове и области в четверг, 14 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+19 °C в течение суток.

Об этом сообщает сайт METEOFOR.

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Завтра в регионе в течение суток будет от переменной облачности до солнечной погоды. Температура воздуха составит:

  • ночью +6...+7 °C;
  • днем +14...+19 °C.

Ветер будет менять направление от юго-восточного до южного и юго-западного, 1-13 м/c. В то же время осадков в течение суток в Харькове и области не будет.

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Погода на завтра. Фото: METEOFOR

Напомним, по словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине ожидаются дожди и местами мокрый снег.

Ранее синоптики предупреждали украинцев о холодной погоде в течение всей недели.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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