Погода у Харкові 15 травня - очікується тепло, але буде вітряно

Люди гуляють парком. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові та області у четвер, 14 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься в межах +6...+19 °C протягом доби.

Про це повідомляє сайт METEOFOR.

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Завтра в регіоні протягом доби буде від мінливої хмарності до сонячної погоди. Температура повітря становитиме:

вночі +6...+7 °C;

вдень +14...+19 °C.

Вітер змінюватиме напрямок від південно-східного до південного та південно-західного, 1-13 м/c. Водночас опадів протягом доби в Харкові та області не буде.

Погода на завтра. Фото: METEOFOR

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні очікуються дощі та місцями мокрий сніг.

Раніше синоптики попереджали українців про холодну погоду протягом усього тижня.