Погода у Харкові 15 травня - очікується тепло, але буде вітряно

Синоптики дали прогноз у Харкові та області на завтра
У Харкові та області у четвер, 14 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься в межах +6...+19 °C протягом доби.
Про це повідомляє сайт METEOFOR.
Прогноз погоди у Харкові на 15 травня
Завтра в регіоні протягом доби буде від мінливої хмарності до сонячної погоди. Температура повітря становитиме:
- вночі +6...+7 °C;
- вдень +14...+19 °C.
Вітер змінюватиме напрямок від південно-східного до південного та південно-західного, 1-13 м/c. Водночас опадів протягом доби в Харкові та області не буде.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні очікуються дощі та місцями мокрий сніг.
Раніше синоптики попереджали українців про холодну погоду протягом усього тижня.
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