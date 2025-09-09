Видео
Синоптики объявили опасность в Харькове — какая будет погода

Синоптики объявили опасность в Харькове — какая будет погода

Дата публикации 9 сентября 2025 18:00
Чего ждать от погоды в Харькове 10 сентября — детали на завтра
Жаркая погода. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 10 сентября будет переменчивая погода. В течение дня будет тепло, но синоптики объявили об опасности.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода на Харьковщине 10 сентября

Синоптики прогнозируют, что 10 сентября в Харькове и области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем осадков не предвидится совсем. В то же время ожидается восточный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °C, а днем поднимется до +23...+28 °C. А в Харькове ночью столбики термометров будут показывать +14...+16 °C, а днем +24...+26 °C.

Погода у Харкові 10 вересня
Скриншот сообщения центра

Опасность на Харьковщине 10 сентября

Завтра в Харьковской области будет сохраняться чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность. Местных жителей призывают быть осторожными.

Скриншот сообщения центра

Напомним, Наталья Диденко сообщила, что 10 сентября погода будет с дождями и порывами ветра в некоторых областях. Кроме того, местами снизится температура воздуха.

Также мы писали, что 8 сентября Киев накрыла мощная непогода. Дождь затопил улицы, в результате чего усложнилось движение.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
