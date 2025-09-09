Чого чекати від погоди у Харкові 10 вересня — деталі на завтра

Синоптики оголосили небезпеку у Харкові завтра — яка буде погода
У Харкові та Харківській області 10 вересня буде мінлива погода. Упродовж дня буде тепло, але синоптики оголосили про небезпеку.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода на Харківщині 10 вересня
Синоптики прогнозують, що 10 вересня у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень опадів не передбачається зовсім. Водночас очікується східний вітер з поривами 5-10 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, а вдень підніметься до +23...+28 °C. А в Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16 °C, а вдень +24...+26 °C.
Небезпека на Харківщині 10 вересня
Завтра у Харківській області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Місцевих жителів закликають бути обережними.
Нагадаємо, Наталка Діденко повідомила, що 10 вересня погода буде з дощами та поривами вітру у деяких областях. Крім того, місцями знизиться температура повітря.
Також ми писали, що 8 вересня Київ накрила потужна негода. Дощ затопив вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.
Читайте Новини.LIVE!