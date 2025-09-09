Відео
Синоптики оголосили небезпеку у Харкові завтра — яка буде погода

Синоптики оголосили небезпеку у Харкові завтра — яка буде погода

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:00
Чого чекати від погоди у Харкові 10 вересня — деталі на завтра
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 10 вересня буде мінлива погода. Упродовж дня буде тепло, але синоптики оголосили про небезпеку.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології

Читайте також:

Погода на Харківщині 10 вересня

Синоптики прогнозують, що 10 вересня у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень опадів не передбачається зовсім. Водночас очікується східний вітер з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, а вдень підніметься до +23...+28 °C. А в Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16 °C, а вдень +24...+26 °C.    

Погода у Харкові 10 вересня
Скриншот допису центру

Небезпека на Харківщині 10 вересня

Завтра у Харківській області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Місцевих жителів закликають бути обережними.

Скриншот допису центру

Нагадаємо, Наталка Діденко повідомила, що 10 вересня погода буде з дощами та поривами вітру у деяких областях. Крім того, місцями знизиться температура повітря. 

Також ми писали, що 8 вересня Київ накрила потужна негода. Дощ затопив вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
