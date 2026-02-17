Прогноз погоды в Харькове на 18 февраля - спадут ли морозы

Мужчина зимой на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области в среду, 18 февраля, весь день будет облачная погода. Возможен снег и дождь, а на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Харькове на 18 февраля

В Харькове ночью больших осадков не прогнозируют. Однако уже днем город накроет значительный снег с переходом в дождь. На дорогах возможна гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер будет восточным 7-12 м/с. Днем возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -8...-10 °С, днем ожидается -2...4 °С.

Прогноз погоды на завтра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харьковской области на 18 февраля

Ночью в южной половине области ожидается снег. Существенных осадков на остальной территории не будет. Днем будет значительный снег с переходом в дождь, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м/с. Днем будут порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - -6...-11 °С, а днем прогнозируют 0...-5 °С.

