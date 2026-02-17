Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Синоптики ответили, спадут ли морозы в Харькове завтра

Синоптики ответили, спадут ли морозы в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 14:32
Прогноз погоды в Харькове на 18 февраля - спадут ли морозы
Мужчина зимой на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области в среду, 18 февраля, весь день будет облачная погода. Возможен снег и дождь, а на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове на 18 февраля

В Харькове ночью больших осадков не прогнозируют. Однако уже днем город накроет значительный снег с переходом в дождь. На дорогах возможна гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер будет восточным 7-12 м/с. Днем возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -8...-10 °С, днем ожидается -2...4 °С.

Погода у Харкові 18 лютого
Прогноз погоды на завтра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харьковской области на 18 февраля

Ночью в южной половине области ожидается снег. Существенных осадков на остальной территории не будет. Днем будет значительный снег с переходом в дождь, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м/с. Днем будут порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - -6...-11 °С, а днем прогнозируют 0...-5 °С.

Напомним, ранее мы писали о том, будут ли сегодня магнитные бури.

Также мы рассказывали о том, какой будет погода в Украине до конца этой недели.

Ваша пробная версия Premium закончилась

погода Харьков зима синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации