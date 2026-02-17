Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого — чи спадуть морози

Чоловік взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та області у середу, 18 лютого, весь день буде хмарна погода. Можливий сніг та дощ, а на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

У Харкові вночі великих опадів не прогнозують. Однак вже вдень місто накриє значний сніг з переходом у дощ. На дорогах можлива ожеледиця. Водіям та пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде східним 7-12 м/с. Вдень можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -8...-10 °С, вдень очікується -2...4 °С.

Прогноз погоди на завтра. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харківській області на 18 лютого

Вночі у південній половині області очікується сніг. Істотних опадів на решті території не буде. Вдень буде значний сніг з переходом у дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с. Вдень будуть пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі — -6...-11 °С, а вдень прогнозують 0...-5 °С.

