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Синоптики предупреждают об гололеде — прогноз погоды в Харькове на завтра

20 ноября 2023 19:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 21 ноября.
Гололедица в Харькове. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове и области 21 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. По данным синоптиков, на дорогах может возникнуть гололед, требующий повышенного внимания водителей и пешеходов.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 21 ноября

  • Смотря на небо: Облачно с прояснениями.
  • Осадки: без существенных осадков.
  • Дорожные условия: Гололедица.
  • Ветер: Северо-западный со скоростью 7-12 м/с, что может создавать дополнительный холодный эффект.
  • Температура воздуха: Ночью -3...-8°C, днем от -1...-6°C.
Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове завтра

  • Смотря на небо: Облачно с прояснениями.
  • Осадки: без существенных осадков.
  • Дорожные условия: Гололедица.
  • Ветер: Северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
  • Температура воздуха: Ночью -4...-6°C, днем -2...-4°C.
Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Если вы планируете отправляться в важное путешествие или просто выйти на улицу, будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения. Погодные условия могут усложнить ваши перемещения.

Напомним, что yродная синоптикиня Диденко назвала регион, в котором завтра будут заморозки.

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