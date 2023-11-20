Прогноз погоды в Харькове на завтра 21 ноября.

Синоптики предупреждают об гололеде — прогноз погоды в Харькове на завтра
20 ноября 2023 19:30
Гололедица в Харькове. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook
В Харькове и области 21 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. По данным синоптиков, на дорогах может возникнуть гололед, требующий повышенного внимания водителей и пешеходов.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
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Прогноз погоды в Харьковской области 21 ноября
- Смотря на небо: Облачно с прояснениями.
- Осадки: без существенных осадков.
- Дорожные условия: Гололедица.
- Ветер: Северо-западный со скоростью 7-12 м/с, что может создавать дополнительный холодный эффект.
- Температура воздуха: Ночью -3...-8°C, днем от -1...-6°C.
Какая будет погода в Харькове завтра
- Смотря на небо: Облачно с прояснениями.
- Осадки: без существенных осадков.
- Дорожные условия: Гололедица.
- Ветер: Северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
- Температура воздуха: Ночью -4...-6°C, днем -2...-4°C.
Если вы планируете отправляться в важное путешествие или просто выйти на улицу, будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения. Погодные условия могут усложнить ваши перемещения.
Напомним, что yродная синоптикиня Диденко назвала регион, в котором завтра будут заморозки.
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