Прогноз погоды в Харькове на завтра 21 ноября.

Гололедица в Харькове. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook

В Харькове и области 21 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. По данным синоптиков, на дорогах может возникнуть гололед, требующий повышенного внимания водителей и пешеходов.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 21 ноября

Смотря на небо: Облачно с прояснениями.

Осадки: без существенных осадков.

Дорожные условия: Гололедица.

Ветер: Северо-западный со скоростью 7-12 м/с, что может создавать дополнительный холодный эффект.

Температура воздуха: Ночью -3...-8°C, днем от -1...-6°C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове завтра

Смотря на небо: Облачно с прояснениями.

Осадки: без существенных осадков.

Дорожные условия: Гололедица.

Ветер: Северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха: Ночью -4...-6°C, днем -2...-4°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Если вы планируете отправляться в важное путешествие или просто выйти на улицу, будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения. Погодные условия могут усложнить ваши перемещения.

Напомним, что yродная синоптикиня Диденко назвала регион, в котором завтра будут заморозки.