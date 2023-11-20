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Синоптики поперджають про ожеледицю — прогноз погоди у Харкові на завтра

20 листопада 2023 19:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 21 листопада
Ожеледиця у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові та області 21 листопада прогнозується хмарна погода з проясненнями, але без істотних опадів. За даними синоптиків, на дорогах може виникнути ожеледиця, що потребує підвищеної уваги водіїв та пішоходів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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По області:

  • Споглядаючи на небо: Хмарно з проясненнями.
  • Опади: Без істотних опадів.
  • Дорожні умови: Ожеледиця.
  • Вітер: Північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, що може створювати додатковий холодний ефект.
  • Температура повітря: Вночі -3...-8°C, вдень від -1...-6°C.
Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Якою буде погода в Харкові завтра

  • Споглядаючи на небо: Хмарно з проясненнями.
  • Опади: Без істотних опадів.
  • Дорожні умови: Ожеледиця.
  • Вітер: Північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
  • Температура повітря: Вночі -4...-6°C, вдень -2...-4°C.
Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Якщо ви плануєте вирушати у важливу подорож чи просто вийти на вулицю, будьте обережні і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Погодні умови можуть ускладнити ваші переміщення.

Нагадаємо, що yародна синоптикиня Діденко назвала регіон, у якому завтра будуть заморозки.

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