Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 21 листопада

Ожеледиця у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook

У Харкові та області 21 листопада прогнозується хмарна погода з проясненнями, але без істотних опадів. За даними синоптиків, на дорогах може виникнути ожеледиця, що потребує підвищеної уваги водіїв та пішоходів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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По області:

Споглядаючи на небо: Хмарно з проясненнями.

Опади: Без істотних опадів.

Дорожні умови: Ожеледиця.

Вітер: Північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, що може створювати додатковий холодний ефект.

Температура повітря: Вночі -3...-8°C, вдень від -1...-6°C.

Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Якою буде погода в Харкові завтра

Споглядаючи на небо: Хмарно з проясненнями.

Опади: Без істотних опадів.

Дорожні умови: Ожеледиця.

Вітер: Північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря: Вночі -4...-6°C, вдень -2...-4°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Якщо ви плануєте вирушати у важливу подорож чи просто вийти на вулицю, будьте обережні і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Погодні умови можуть ускладнити ваші переміщення.

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