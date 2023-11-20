Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 21 листопада

Синоптики поперджають про ожеледицю — прогноз погоди у Харкові на завтра
20 листопада 2023 19:30
Ожеледиця у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook
У Харкові та області 21 листопада прогнозується хмарна погода з проясненнями, але без істотних опадів. За даними синоптиків, на дорогах може виникнути ожеледиця, що потребує підвищеної уваги водіїв та пішоходів.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
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По області:
- Споглядаючи на небо: Хмарно з проясненнями.
- Опади: Без істотних опадів.
- Дорожні умови: Ожеледиця.
- Вітер: Північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, що може створювати додатковий холодний ефект.
- Температура повітря: Вночі -3...-8°C, вдень від -1...-6°C.
Якою буде погода в Харкові завтра
- Споглядаючи на небо: Хмарно з проясненнями.
- Опади: Без істотних опадів.
- Дорожні умови: Ожеледиця.
- Вітер: Північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
- Температура повітря: Вночі -4...-6°C, вдень -2...-4°C.
Якщо ви плануєте вирушати у важливу подорож чи просто вийти на вулицю, будьте обережні і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Погодні умови можуть ускладнити ваші переміщення.
Нагадаємо, що yародна синоптикиня Діденко назвала регіон, у якому завтра будуть заморозки.
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