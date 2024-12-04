Погода в Харьковской области 5 декабря — синоптики предупредили о тумане и гололедице

Гололедица на дороге. Фото иллюстративное: Укравтодор

В Харьковской области в четверг, 5 декабря, будет облачно с прояснениями, однако обойдется без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха упадет до -5 °С.

Об этом сообщили в Харьковском центре гидрометеорологии.

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В Харьковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдётся без существенных осадков. Будут слабые туман и гололедица.

На дорогах местами гололедица. Водителям и прохожим следует быть осторожными.

Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °С;

днем -3...+2°С.

Погода в Харькове 5 декабря

В Харькове существенных осадков не ожидается. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-3°С;

днем около 0°С.

Погода в Харьковской области. Фото: Харьковский центр гидрометеорологии

Напомним, в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Уже во второй декаде месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.

Ранее синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.