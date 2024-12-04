Погода в Харьковской области 5 декабря — синоптики предупредили о тумане и гололедице

Синоптики предупредили, какие угрозы ожидаются на Харьковщине
В Харьковской области в четверг, 5 декабря, будет облачно с прояснениями, однако обойдется без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха упадет до -5 °С.
Об этом сообщили в Харьковском центре гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 5 декабря
В Харьковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдётся без существенных осадков. Будут слабые туман и гололедица.
На дорогах местами гололедица. Водителям и прохожим следует быть осторожными.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 °С;
- днем -3...+2°С.
Погода в Харькове 5 декабря
В Харькове существенных осадков не ожидается. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...-3°С;
- днем около 0°С.
Напомним, в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Уже во второй декаде месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.
Ранее синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.
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