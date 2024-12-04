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Синоптики попередили, які загрози очікуються на Харківщині

4 грудня 2024 18:42
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Погода у Харківській області 5 грудня — синоптики попередили про туман і ожеледицю
Ожеледиця на дорозі. Ілюстративне фото: Укравтодор
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харківській області у четвер, 5 грудня, буде хмарно з проясненнями, проте обійдеться без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Температура повітря впаде до -5 °С.

Про це повідомили у Харківському центрі гідрометеорології.

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На Харківщині очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Будуть слабкі туман і ожеледь.

На дорогах місцями ожеледиця. Водіям і перехожим варто бути обережними.

Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...-5 °С;
  • вдень -3...+2 °С.

Погода в Харкові 5 грудня

В Харкові істотних опадів не очікується. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1...-3 °С;
  • вдень близько 0°.
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Погода у Харківській області. Фото: Харківському центрі гідрометеорології

Нагадаємо, у перші дні грудня Україна буде перебувати під впливом антициклону. Вже в другій декаді місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

Раніше синоптики дали прогноз на грудень і розповіли, яким буде перший місяць зими.

Харків синоптик погода в Україні туман ожеледиця

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