Погода у Харківській області 5 грудня — синоптики попередили про туман і ожеледицю

Синоптики попередили, які загрози очікуються на Харківщині
У Харківській області у четвер, 5 грудня, буде хмарно з проясненнями, проте обійдеться без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Температура повітря впаде до -5 °С.
Про це повідомили у Харківському центрі гідрометеорології.
Погода на Харківщині 5 грудня
На Харківщині очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Будуть слабкі туман і ожеледь.
На дорогах місцями ожеледиця. Водіям і перехожим варто бути обережними.
Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...-5 °С;
- вдень -3...+2 °С.
Погода в Харкові 5 грудня
В Харкові істотних опадів не очікується. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...-3 °С;
- вдень близько 0°.
Нагадаємо, у перші дні грудня Україна буде перебувати під впливом антициклону. Вже в другій декаді місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.
Раніше синоптики дали прогноз на грудень і розповіли, яким буде перший місяць зими.
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