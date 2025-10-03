Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 4 октября

Синоптики предупредили Харьков об опасной погоде — чего ждать
Погода в Харькове и области завтра, 4 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют потепление, но с дождями и сильными порывами ветра.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 4 октября
Ночью осадков не прогнозируется, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Харьковской области ночью +5...+10 °С, днем +16...+21 °С;
- в Харькове ночью +7...+9 °С, днем +18...+20 °С.
Напомним, завтра в Киеве температура воздуха днем повысится до +15 °С. В то же время возможен локальный дождь.
А синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать от погоды на выходных. По ее словам, температура покажет контраст.
