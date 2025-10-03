Видео
Главная Харьков Синоптики предупредили Харьков об опасной погоде — чего ждать

Синоптики предупредили Харьков об опасной погоде — чего ждать

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 16:43
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 4 октября
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 4 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют потепление, но с дождями и сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 4 октября

Ночью осадков не прогнозируется, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня
Погода в Украине 4 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Харьковской области ночью +5...+10 °С, днем +16...+21 °С;
  • в Харькове ночью +7...+9 °С, днем +18...+20 °С.

Напомним, завтра в Киеве температура воздуха днем повысится до +15 °С. В то же время возможен локальный дождь.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать от погоды на выходных. По ее словам, температура покажет контраст.

погода Харьков Харьковская область потепление синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
