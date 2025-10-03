Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 4 жовтня

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 4 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують потепління, але з дощами та сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Погода в Харкові та області 4 жовтня

Вночі опадів не прогнозується, а вдень очікується невеликий дощ. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.

Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Харківській області вночі +5...+10 °С, вдень +16...+21 °С;

у Харкові вночі +7...+9 °С, вдень +18...+20 °С.

Нагадаємо, завтра у Києві температура повітря вдень підвищиться до +15 °С. Водночас можливий локальний дощ.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди на вихідних. За її словами, температура покаже контраст.