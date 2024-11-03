Прогноз погоды в Харькове на завтра 4 ноября

Синоптики предупредили харьковчан о мокром снегу завтра
Погода в Харькове 4 ноября ожидается с осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Харькове 4 ноября
Ночью будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха ожидается +1 °С. Уже утром будет мокрый снег.
Днем будет идти дождь. Температура воздуха повысится до +4 °С. Ночью будет идти дождь.
Ветер на протяжении суток западный и юго-западный, 5-12 м/с.
Напомним, завтра во Львове будет пасмурно. Однако температура воздуха повысится до +9 °С
Также 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.
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