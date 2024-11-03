Прогноз погоди в Харкові на завтра 4 листопада

Синоптики попередили харків'ян про мокрий сніг завтра
Погода у Харкові завтра, 4 листопада, очікується з опадами. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Харкові 4 листопада
Вночі буде похмуро, без опадів. Температура повітря очікується +1 °С. Вже зранку буде мокрий сніг.
Вдень опади зміняться на дощ. Температура повітря підвищиться до +4 °С. Ввечері також буде дощ.
Вітер протягом доби західний та південно-західний, 5-12 м/с.
Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С
Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.
Читайте Новини.LIVE!