Прогноз погоди в Харкові на завтра 4 листопада

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові завтра, 4 листопада, очікується з опадами. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Харкові 4 листопада

Вночі буде похмуро, без опадів. Температура повітря очікується +1 °С. Вже зранку буде мокрий сніг.

Погода у Харкові 4 листопада. Фото: Ventusky

Вдень опади зміняться на дощ. Температура повітря підвищиться до +4 °С. Ввечері також буде дощ.

Вітер протягом доби західний та південно-західний, 5-12 м/с.

Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С

Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.