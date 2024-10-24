Прогноз погоды в Харькове на завтр, 25 октября.

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В пятницу, 25 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона осадки не прогнозируются.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 25 октября

Ночью существенных осадков не прогнозируется, но местами возможен туман, что снизит видимость до 200-500 метров. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура будет колебаться от +2...+7 °С ночью до +7...+12 °С днем.

Пожарная опасность

25 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Напомним, Украину посетил антициклон Xelat. А Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю.