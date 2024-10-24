Прогноз погоди у Харкові на завтра, 25 жовтня

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 25 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону опадів не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

Читайте також:

Погода в Харкові 25 жовтня

Вночі істотних опадів не прогнозується, проте місцями можливий туман, що знизить видимість до 200-500 метрів. Удень можливий невеликий дощ, а вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура коливатиметься від +2...+7 °С вночі до +7...+12 °С вдень.

Пожежна небезпека

25 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Нагадаємо, в Україну завітав антициклон Xelat. А Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень.