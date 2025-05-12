Погода в Харькове 13 мая - ожидаются дожди и прохлада

Синоптики предупредили харьковчан об ухудшении погоды — прогноз
В Харькове и области во вторник, 13 мая, ожидается облачная погода и небольшой дождь. Столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+13 °С в течение дня.
Об этом сообщил сервис Meteofor.
Прогноз погоды в Харькове на 13 мая
По данным синоптиков, завтра ночью, а также в дневные часы с 12:00 до 18:00 в городе будет небольшой дождь.
Ветер западного направления, 3 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +6...+7 °С;
- днем +9...+13 °С.
Напомним, по данным синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидаются дожди.
Кроме того, на Солнце сегодня произошло восемь вспышек, однако геомагнитное поле будет оставаться в пределах спокойного уровня.
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