Погода в Харькове 13 мая - ожидаются дожди и прохлада

Мужчина с зонтом под дождем под дождем. Иллюстративное фото: ИнфоСити

В Харькове и области во вторник, 13 мая, ожидается облачная погода и небольшой дождь. Столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+13 °С в течение дня.

Об этом сообщил сервис Meteofor.

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По данным синоптиков, завтра ночью, а также в дневные часы с 12:00 до 18:00 в городе будет небольшой дождь.

Ветер западного направления, 3 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +6...+7 °С;

днем +9...+13 °С.

Погода в Харькове. Фото: Meteofor

Напомним, по данным синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидаются дожди.

Кроме того, на Солнце сегодня произошло восемь вспышек, однако геомагнитное поле будет оставаться в пределах спокойного уровня.