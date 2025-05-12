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Синоптики предупредили харьковчан об ухудшении погоды — прогноз

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Дата публикации 12 мая 2025 12:00
Погода в Харькове 13 мая - ожидаются дожди и прохлада
Мужчина с зонтом под дождем под дождем. Иллюстративное фото: ИнфоСити

В Харькове и области во вторник, 13 мая, ожидается облачная погода и небольшой дождь. Столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+13 °С в течение дня.

Об этом сообщил сервис Meteofor.

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По данным синоптиков, завтра ночью, а также в дневные часы с 12:00 до 18:00 в городе будет небольшой дождь.

Ветер западного направления, 3 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +6...+7 °С;
  • днем +9...+13 °С.
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Погода в Харькове. Фото: Meteofor

Напомним, по данным синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидаются дожди.

Кроме того, на Солнце сегодня произошло восемь вспышек, однако геомагнитное поле будет оставаться в пределах спокойного уровня.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды май
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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