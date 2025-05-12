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Синоптики попередили харків'ян про погіршення погоди — прогноз

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Дата публікації: 12 травня 2025 12:00
Погода у Харкові 13 травня - очікуються дощі та прохолода
Чоловік з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: ІнфоСіті

У Харкові та області у вівторок, 13 травня, очікується хмарна погода та невеликий дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+13 °С протягом дня.

Про це повідомив сервіс Meteofor.

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За даними синоптиків, завтра вночі, а також в денні години з 12:00 до 18:00 у місті буде невеликий дощ.

Вітер західного напрямку, 3 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +6...+7 °С;
  • вдень +9...+13 °С.
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Погода у Харкові. Фото: Meteofor 

Нагадаємо, за даними синоптиків Укргідрометцентру, цього тижня в Україні очікуються дощі.

Крім того, на Сонці сьогодні сталося вісім спалахів, однак геомагнітне поле залишатиметься у межах спокійного рівня.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди травень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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