Погода у Харкові 13 травня - очікуються дощі та прохолода

Чоловік з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: ІнфоСіті

У Харкові та області у вівторок, 13 травня, очікується хмарна погода та невеликий дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+13 °С протягом дня.

Про це повідомив сервіс Meteofor.

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За даними синоптиків, завтра вночі, а також в денні години з 12:00 до 18:00 у місті буде невеликий дощ.

Вітер західного напрямку, 3 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +6...+7 °С;

вдень +9...+13 °С.

Погода у Харкові. Фото: Meteofor

Нагадаємо, за даними синоптиків Укргідрометцентру, цього тижня в Україні очікуються дощі.

Крім того, на Сонці сьогодні сталося вісім спалахів, однак геомагнітне поле залишатиметься у межах спокійного рівня.