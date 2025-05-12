Погода у Харкові 13 травня - очікуються дощі та прохолода

Синоптики попередили харків'ян про погіршення погоди — прогноз
У Харкові та області у вівторок, 13 травня, очікується хмарна погода та невеликий дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+13 °С протягом дня.
Про це повідомив сервіс Meteofor.
Прогноз погоди у Харкові на 13 травня
За даними синоптиків, завтра вночі, а також в денні години з 12:00 до 18:00 у місті буде невеликий дощ.
Вітер західного напрямку, 3 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +6...+7 °С;
- вдень +9...+13 °С.
Нагадаємо, за даними синоптиків Укргідрометцентру, цього тижня в Україні очікуються дощі.
Крім того, на Сонці сьогодні сталося вісім спалахів, однак геомагнітне поле залишатиметься у межах спокійного рівня.
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