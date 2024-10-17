Прогноз погоды в Харькове в пятницу, 18 октября

Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 18 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона прогнозируются осадки.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 18 октября

18 октября в Харьковской области в течение дня будет облачно с незначительными прояснениями.

В дневные часы возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, умеренной силы от 9 до 14 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах: ночью от +2 до +7 °C. Однако следует осторожничать — на поверхности грунта местами возможны заморозки, которые опустятся до +0...+3 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +4...+9 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Пожарная опасность

18 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Напомним, погода во Львове и Львовской области в пятницу, 18 октября, будет переменная облачность. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5°C, однако днем температура воздуха подпрыгнет до +15°C.

Также мы писали, завтра, 18 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности.