Прогноз погоды в Харькове в пятницу, 18 октября

Синоптики предупредили харьковчан о резком изменении погодных условий завтра
В пятницу, 18 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона прогнозируются осадки.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.
Погода в Харькове 18 октября
18 октября в Харьковской области в течение дня будет облачно с незначительными прояснениями.
В дневные часы возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, умеренной силы от 9 до 14 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах: ночью от +2 до +7 °C. Однако следует осторожничать — на поверхности грунта местами возможны заморозки, которые опустятся до +0...+3 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +4...+9 °C.
Пожарная опасность
18 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.
Напомним, погода во Львове и Львовской области в пятницу, 18 октября, будет переменная облачность. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5°C, однако днем температура воздуха подпрыгнет до +15°C.
Также мы писали, завтра, 18 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности.
Читайте Новини.LIVE!