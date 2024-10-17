Прогноз погоди в Харкові у п'ятницю, 18 жовтня

Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 18 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону прогнозуються опади.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

Читайте також:

Погода в Харкові 18 жовтня

18 жовтня на Харківщині протягом дня буде хмарно з незначними проясненнями.

У денний час можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, помірної сили — від 9 до 14 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах: вночі від +2 °C до +7 °C. Однак варто бути обережними — на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки, які опустяться до +0...+3 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +4...+9 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека

18 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Нагадаємо, погода у Львові та Львівській області у п'ятницю, 18 жовтня, буде з мінливою хмарністю. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C, проте вдень температура повітря підстрибне до +15°C.

Також ми писали, завтра, 18 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки.