Прогноз погоди в Харкові у п'ятницю, 18 жовтня

Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра
У п'ятницю, 18 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону прогнозуються опади.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.
Погода в Харкові 18 жовтня
18 жовтня на Харківщині протягом дня буде хмарно з незначними проясненнями.
У денний час можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, помірної сили — від 9 до 14 м/с.
Температура повітря коливатиметься в межах: вночі від +2 °C до +7 °C. Однак варто бути обережними — на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки, які опустяться до +0...+3 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +4...+9 °C.
Пожежна небезпека
18 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.
Нагадаємо, погода у Львові та Львівській області у п'ятницю, 18 жовтня, буде з мінливою хмарністю. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C, проте вдень температура повітря підстрибне до +15°C.
Також ми писали, завтра, 18 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки.
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