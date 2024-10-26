Прогноз погоды в Харькове на завтра 27 октября от Укргидрометцентра

Город в тумане. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 27 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков и довольно сильный туман. Температура воздуха ночью снизится до минус.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 27 октября

Завтра в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Синоптики предупредили жителей региона о тумане, который будет утром и вечером и снизит видимость до 200-500 метров.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днем показатели столбиков термометров поднимутся до +9 °С до +14 °С.

Температура воздуха в Украине 27 октября. Фото: скриншот

Погода в Харькове 27 октября

В воскресенье, 27 октября, в Харькове переменная погода с облачным небом, однако бех дождей. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до минимальных показателей +1...+3°С, днем же будет значительно теплее — от +11...+13°С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в целом погода в Украине 27 октября ожидается с переменной облачностью. Местами температура воздуха повысится до +19 °С.

В Киеве и области 27 октября погода будет теплой и сухой. Ветер ожидается южного направления, умеренной силы.