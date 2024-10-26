Прогноз погоди у Харкові на завтра, 27 жовтня, від Укргідрометцентру

Синоптики попередили харків'ян про сильний туман завтра
У неділю, 27 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів та доволі сильний туман. Температура повітря вночі знизиться до мінуса.
Про це повідомляє Харківський РЦГМ.
Погода в Харківській області 27 жовтня
Завтра на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Синоптики попередили мешканців регіону про туман, який буде вранці та ввечері та знизить видимість до 200-500 метрів.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1 °С до +4 °С, вдень показники стовпчиків термометрів піднімуться до +9...+14 °С.
Погода у Харкові 27 жовтня
У неділю, 27 жовтня, у Харкові буде мінлива погода з хмарним небом, проте бех дощів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі знизиться до мінімальних показників +1...+3 °С, вдень буде значно тепліше — +11...+13 °С.
Нагадаємо, загалом погода в Україні 27 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Місцями температура повітря підвищиться до +19 °С.
У Києві та області 27 жовтня погода буде теплою та сухою. Вітер очікується південного напрямку, помірної сили.
Читайте Новини.LIVE!