Прогноз погоди у Харкові на завтра, 27 жовтня, від Укргідрометцентру

Місто в тумані. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 27 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів та доволі сильний туман. Температура повітря вночі знизиться до мінуса.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ.

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Погода в Харківській області 27 жовтня

Завтра на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Синоптики попередили мешканців регіону про туман, який буде вранці та ввечері та знизить видимість до 200-500 метрів.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 °С до +4 °С, вдень показники стовпчиків термометрів піднімуться до +9...+14 °С.

Температура повітря в Україні 27 жовтня. Фото: скриншот

Погода у Харкові 27 жовтня

У неділю, 27 жовтня, у Харкові буде мінлива погода з хмарним небом, проте бех дощів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до мінімальних показників +1...+3 °С, вдень буде значно тепліше — +11...+13 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, загалом погода в Україні 27 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Місцями температура повітря підвищиться до +19 °С.

У Києві та області 27 жовтня погода буде теплою та сухою. Вітер очікується південного напрямку, помірної сили.