Прогноз погоды в Харькове на завтра, 2 января

Синоптики предупредили Харьковщину об опасной погоде завтра
В Харькове и области в четверг, 2 января, ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение суток будет колебаться около -1...+8 °С.
Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 2 января
Завтра в области и Харькове будет переменная облачность. На Харьковщине день пройдет без существенных осадков, а ветер будет юго-западным, 7-12 м/с. Местами порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...+4 °С;
- днем +3...+8 °С.
В Харькове также не прогнозируют существенных осадков и ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...+2 °С;
- днем +5...+7 °С.
Напомним, в Киеве завтра потеплеет, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
А по данным Укргидрометцентра, в четверг в Украине в некоторых областях температура воздуха прогреется до +10 °C.
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