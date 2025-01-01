Прогноз погоды в Харькове на завтра, 2 января

Падение дерева в Харькове. Иллюстративное фото: городской совет

В Харькове и области в четверг, 2 января, ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение суток будет колебаться около -1...+8 °С.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Погода на Харьковщине 2 января

Завтра в области и Харькове будет переменная облачность. На Харьковщине день пройдет без существенных осадков, а ветер будет юго-западным, 7-12 м/с. Местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...+4 °С;

днем +3...+8 °С.

В Харькове также не прогнозируют существенных осадков и ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...+2 °С;

днем +5...+7 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в Киеве завтра потеплеет, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

А по данным Укргидрометцентра, в четверг в Украине в некоторых областях температура воздуха прогреется до +10 °C.