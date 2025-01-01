Прогноз погоди у Харкові на завтра, 2 січня

Синоптики попередили Харківщину про небезпечну погоду завтра
У Харкові та області у четвер, 2 січня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься близько -1...+8 °С.
Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 2 січня
Завтра в області та Харкові буде мінлива хмарність. На Харківщині день пройде без істотних опадів, а вітер буде південно-західним, 7-12 м/с. Місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...+4 °С;
- вдень +3...+8 °С.
У Харкові також не прогнозують істотних опадів та очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...+2 °С;
- вдень +5...+7 °С.
Нагадаємо, у Києві завтра потеплішає, однак синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
А за даними Укргідрометцентру, у четвер в Україні в деяких областях температура повітря прогріється до +10 °C.
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