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Синоптики попередили Харківщину про небезпечну погоду завтра

1 січня 2025 18:07
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові на завтра, 2 січня
Падіння дерева у Харкові. Ілюстративне фото: міська рада
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області у четвер, 2 січня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься близько -1...+8 °С.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

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Завтра в області та Харкові буде мінлива хмарність. На Харківщині день пройде без істотних опадів, а вітер буде південно-західним, 7-12 м/с. Місцями пориви сягнуть 15-20 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі -1...+4 °С;
  • вдень +3...+8 °С.

У Харкові також не прогнозують істотних опадів та очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...+2 °С; 
  • вдень +5...+7 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, у Києві завтра потеплішає, однак синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

А за даними Укргідрометцентру, у четвер в Україні в деяких областях температура повітря прогріється до +10 °C.

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