Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на завтра, 8 ноября.

Заморозки на растениях. Иллюстративное фото: depositphotos

В Харькове и области в пятницу, 8 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +5...+10 °С.

Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Завтра будет облачно с прояснениями. В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+5 °С ночью и +5…+10 °С — днем.

В Харькове также не будет существенных осадков, северо-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2...+4 °С, а днем поднимется до +7...+9 °С.

Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Напомним, в Киеве вечером ухудшилось качество воздуха. В настоящее время фиксируют средний уровень загрязненности.

Также мы писали, что, по данным Укргидрометцентра, завтра погода в Украине будет облачной с прояснениями.