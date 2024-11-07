Прогноз погоди у Харкові й Харківській області на завтра, 8 листопада

Синоптики попередили Харківщину про нічні заморозки
У Харкові та області у п'ятницю, 8 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +5...+10 °С.
Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 8 листопада
Завтра буде хмарно з проясненнями. В Харківській області день пройде без істотних опадів.
Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря коливатиметься у межах 0...+5 °С вночі та +5...+10 °С — вдень.
У Харкові також не буде істотних опадів, північно-західний вітер 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2...+4 °С, а вдень підніметься до +7...+9 °С.
Нагадаємо, у Києві увечері погіршилася якість повітря. Наразі фіксують середній рівень забрудненості.
Також ми писали, що за даними Укргідрометцентру, завтра погода в Україні буде хмарною із проясненнями.
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