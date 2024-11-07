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Синоптики попередили Харківщину про нічні заморозки

7 листопада 2024 23:26
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Харкові й Харківській області на завтра, 8 листопада
Заморозки на рослинах. Ілюстративне фото: depositphotos
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харкові та області у п'ятницю, 8 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +5...+10 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Завтра буде хмарно з проясненнями. В Харківській області день пройде без істотних опадів.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.  
Температура повітря коливатиметься у межах 0...+5 °С вночі та +5...+10 °С — вдень.

У Харкові також не буде істотних опадів, північно-західний вітер 5-10  м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2...+4 °С, а вдень підніметься до +7...+9 °С. 

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Скриншот допису Харківського РЦГМ

Нагадаємо, у Києві увечері погіршилася якість повітря. Наразі фіксують середній рівень забрудненості.

Також ми писали, що за даними Укргідрометцентру, завтра погода в Україні буде хмарною із проясненнями.

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