Погода в Харькове 1 апреля - ожидаются дожди

Мужчина с зонтиком. Иллюстративное фото: ІнфоСіті

В Харькове и области во вторник, 1 апреля, ожидается облачная погода. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +12...+17 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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По данным синоптиков, завтра на Харьковщине будет облачная погода. Ночью ожидается дождь, а днем небольшие осадки. В то же время ночью и утром прогнозируют туман.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +5...+10 °С;

днем +12...+17 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра в некоторых областях будет дождливая и прохладная погода.

А по данным синоптиков, в течение недели в Украине будут лить дожди. В то же время температура воздуха максимально достигнет +20 °С.