Погода в Харькове 1 апреля - ожидаются дожди

Синоптики предупредили о дождливой погоде в Харькове завтра
В Харькове и области во вторник, 1 апреля, ожидается облачная погода. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +12...+17 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды в Харькове на 1 апреля
По данным синоптиков, завтра на Харьковщине будет облачная погода. Ночью ожидается дождь, а днем небольшие осадки. В то же время ночью и утром прогнозируют туман.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +5...+10 °С;
- днем +12...+17 °С.
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра в некоторых областях будет дождливая и прохладная погода.
А по данным синоптиков, в течение недели в Украине будут лить дожди. В то же время температура воздуха максимально достигнет +20 °С.
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