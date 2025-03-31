Погода у Харкові 1 квітня - очікуються дощі

Синоптики попередили про дощову погоду у Харкові завтра
У Харкові та області у вівторок, 1 квітня, очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +12...+17 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди у Харкові на 1 квітня
За даними синоптиків, завтра на Харківщині буде хмарна погода. Вночі очікується дощ, а вдень невеликі опади. Водночас вночі та вранці прогнозують туман.
Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +5...+10 °С;
- вдень +12...+17 °С.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра у деяких областях буде дощова та прохолодна погода.
А за даними синоптиків, протягом тижня в Україні литимуть дощі. Водночас температура повітря максимально сягне +20 °С.
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