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Синоптики попередили про дощову погоду у Харкові завтра

31 березня 2025 17:02
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 1 квітня - очікуються дощі
Чоловік з парасолькою. Ілюстративне фото: ІнфоСіті
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області у вівторок, 1 квітня, очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +12...+17 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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За даними синоптиків, завтра на Харківщині буде хмарна погода. Вночі очікується дощ, а вдень невеликі опади. Водночас вночі та вранці прогнозують туман.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +5...+10 °С;
  • вдень +12...+17 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра у деяких областях буде дощова та прохолодна погода.

А за даними синоптиків, протягом тижня в Україні литимуть дощі. Водночас температура повітря максимально сягне +20 °С.

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