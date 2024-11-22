Прогноз погоды в Харьковской области 22 ноября — было мокро и холодно

Синоптики предупредили о холодной и мокрой погоде на Харьковщине
В Харьковской области ожидается холодная погода. Будут небольшие осадки, а именно, дождь и мокрый снег. Температура воздуха не будет выше +6 °С.
Об этом сообщил Харьковский гидрометцентр.
Погода в Харьковской области 22 ноября
В Харьковской области облачно с прояснениями. Ночью в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В западной обойдется без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с; местами порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью -3...+2 °С;
- днем +1...+6 °С.
Погода в Харькове 22 ноября
В городе обойдется без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...-3 °С;
- днем +3...+5 °С.
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