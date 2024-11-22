Прогноз погоды в Харьковской области 22 ноября — было мокро и холодно

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области ожидается холодная погода. Будут небольшие осадки, а именно, дождь и мокрый снег. Температура воздуха не будет выше +6 °С.

Об этом сообщил Харьковский гидрометцентр.

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В Харьковской области облачно с прояснениями. Ночью в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В западной обойдется без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с; местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью -3...+2 °С;

днем +1...+6 °С.

Погода в Харькове 22 ноября

В городе обойдется без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-3 °С;

днем +3...+5 °С.

Также Новини.LIVE писали, что синоптикиня Наталья Диденко предупредила о похолодании 22 ноября. Местами ожидаются осадки в виде снега и дождя.

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