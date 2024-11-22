Прогноз погоди на Харківщині 22 листопада — буле мокро і холодно

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області очікується холодна погода. Будуть незначні опади, а саме дощ і мокрий сніг. Температура повітря не перевищуватиме +6 °С.

Про це повідомив Харківський гідрометцентр.

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У Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі у східній половині області невеликі опади (дощ, мокрий сніг). У західній обійдеться без істотних опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с; місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря в області:

вночі -3...+2 °С;

вдень +1...+6 °С.

Погода у Харкові 22 листопада

В місті обійдеться без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...-3 °С;

вдень +3...+5 °С.

Також Новини.LIVE писали, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання 22 листопада. Місцями будуть опади у вигляді снігу та дощу.

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