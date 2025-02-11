Погода в Харькове 12 февраля - ожидается мороз до -7 °C

Зима в Харькове. Иллюстративное фото: РедПост

В Харькове и области в среду, 12 февраля, прогнозируют облачную погоду без осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах -7...0 °C.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоды в Харькове 12 февраля

Завтра на Харьковщине будет облачно, но осадков не прогнозируют. Ночью и утром температура воздуха составит ожидается -7 °C, но будет ощущаться как -9 °C.

Днем воздух незначительно прогреется и столбики термометров поднимутся до -2...0 °C.

Ветер в течение суток будет северо-восточного направления, 2-3 м/с. В то же время влажность воздуха составит от 64 до 88%.

Скриншот прогноза Meteoprog

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину вскоре засыплет снегом. По ее словам, это произойдет в ближайшие дни.

А во Львове завтра будет сухо и холодно, температура воздуха максимально поднимется до +1 °C.