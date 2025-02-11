Погода у Харкові 12 лютого — очікується мороз до -7 °C

Синоптики попередили про морози у Харкові завтра — прогноз
У Харкові та області у середу, 12 лютого, прогнозують хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах -7...0 °C.
Про це повідомляють синоптики Meteoprog.
Прогноз погоди у Харкові 12 лютого
Завтра на Харківщині буде хмарно, але опадів не прогнозують. Вночі та вранці температура повітря очікуватиметься -7 °C, але відчуватиметься як -9 °C.
Вдень повітря незначно прогріється й стовпчики термометрів підіймуться до -2...0 °C.
Вітер протягом доби буде північно-східного напрямку, 2-3 м/с. Водночас вологість повітря становитиме від 64 до 88%.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що Україну незабаром засипле снігом. За її словами, це станеться найближчими днями.
А у Львові завтра буде сухо та холодно, температура повітря максимально підійметься до +1 °C.
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