Погода у Харкові 12 лютого — очікується мороз до -7 °C

Зима у Харкові. Ілюстративне фото: РедПост

У Харкові та області у середу, 12 лютого, прогнозують хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах -7...0 °C.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Завтра на Харківщині буде хмарно, але опадів не прогнозують. Вночі та вранці температура повітря очікуватиметься -7 °C, але відчуватиметься як -9 °C.

Вдень повітря незначно прогріється й стовпчики термометрів підіймуться до -2...0 °C.

Вітер протягом доби буде північно-східного напрямку, 2-3 м/с. Водночас вологість повітря становитиме від 64 до 88%.

Скриншот прогнозу Meteoprog

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що Україну незабаром засипле снігом. За її словами, це станеться найближчими днями.

А у Львові завтра буде сухо та холодно, температура повітря максимально підійметься до +1 °C.