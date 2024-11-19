Прогноз погоды в Харькове на завтра, 20 ноября, от синоптиков.

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Харьковской области и Харькове 20 ноября обещает теплую погоду без осадков. Однако жителям следует подготовиться к сильному ветру и туману утром и днем.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харьковской области 20 ноября

Завтра в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в регионе местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Уровень опасности метеорологического явления первый (желтый)

Предупреждение о метеорологических явлениях 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3...+2°С, днем показатели повысятся до +5...+10°С.

Прогноз погоды в Украине 20 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Харькове 20 ноября

В Харькове 20 ноября осадки в городе также не предполагаются. Ветер будет южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет около 0 °С, днем столбики термометров вырастут до +6...+8 °С.

Погода в Харьковской области 20 ноября. Фото: Укргидрмоэтцентр

Напомним, 20 ноября погода в большинстве регионов Украины будет теплой. Однако уже с 21 ноября ожидается значительное похолодание.

Ранее синоптики отмечали, что в течение недели с 18 по 24 ноября в Украине будет влажная и ветреная погода. Также усилится циклоническая активность.