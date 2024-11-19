Прогноз погоди у Харкові на завтра 20 листопада від синоптиків

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди у Харківщині та Харкові 20 листопада обіцяє теплу погоду без опадів. Проте мешканцям варто підготуватися до сильного вітру та туману вранці і вдень.

Про це повідомляє пресслужба Харківський РЦГМ

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Погода у Харківській області 20 листопада

Завтра на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у регіоні місцями будуть тумани. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с. Рівень небезпечності метеорологічного явища перший (жовтий)

Попередження про метеорологічні явища 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від -3...+2 °С, вдень показники підвищаться до +5...+10 °С.

Прогноз погоди в Україні 20 листопада. Фото: Meteoprog

Погода у Харкові 20 листопада

У Харкові 20 листопада опади у місті також не передбачаються. Вітер буде південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде близько 0 °С, вдень стовпчики термометрів зростуть до +6...+8 °С.



Погода на Харківщині 20 листопада. Фото: Укргідрмоетцентр

Нагадаємо, 20 листопада погода в більшості регіонів України буде теплою. Однак уже з 21 листопада очікується значне похолодання.

Раніше синоптики зазначали, що протягом тижня з 18 по 24 листопада в Україні буде волога та вітряна погода. Також посилиться циклонічна активність.