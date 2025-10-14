Видео
Видео

Главная Харьков Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове завтра

Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 13:35
Погода на 15 октября в Харькове и области — синоптики обещают заморозки
Женщина прячется от дождя с ветром. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 15 октября, на Харьковщине ожидается прохладная осенняя погода с переменной облачностью. Кое-где возможны заморозки туманы.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 15 октября

По прогнозу синоптиков, ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман, который может затруднять видимость на автодорогах.

Карта температур по Харьковской области. Фото: скриншот

Ветер преимущественно западного направления, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 °C, на поверхности почвы возможны заморозки 0...-3°C. В дневные часы воздух прогреется до +6...+11 °C.

Погода в Харькове 15 октября

В Харькове также будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается небольшой кратковременный дождь. В утренние часы возможен слабый туман. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температурная карта Украины на 15 октября. Фото: Метеопост

Температура воздуха в черте города ночью опустится до +1...+3 °C, на почве возможны даже заморозки до -3 °C, днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где сегодня будет холодная дождливая погода.

Также Новини.LIVE писали о днях в октябре, когда прогнозируют сильные магнитные бури.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
