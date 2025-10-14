Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові завтра

Дата публікації: 14 жовтня 2025 13:35
Погода на 15 жовтня у Харкові та області - синоптики обіцяють заморозки
Жінка ховається від дощу з вітром. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 15 жовтня, на Харківщині очікується прохолодна осіння погода з мінливою хмарністю. Подекуди можливі заморозки тумани.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харківській області 15 жовтня

За прогнозом синоптиків, уночі істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман, який може ускладнювати видимість на автошляхах.

null
Карта температур по Харківщині. Фото: скриншот

Вітер переважно західного напрямку, із швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 °C, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...-3°C. У денні години повітря прогріється до +6...+11 °C.

Погода в Харковы 15 жовтня

У Харкові також переважатиме хмарна погода з проясненнями. Уночі без опадів, удень очікується невеликий короткочасний дощ. У ранкові години можливий слабкий туман. Вітер західний, 7–12 м/с.

null
Температурна карта України на 15 жовтня. Фото: Метеопост

Температура повітря в межах міста вночі опуститься до +1...+3 °C, на ґрунті можливі навіть заморозки до -3°C, удень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де сьогодні буде холодна дощова погода. 

Також Новини.LIVE писали про дні у жовтні, коли прогнозують сильні магнітні бурі

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
