Погода на 15 жовтня у Харкові та області - синоптики обіцяють заморозки

У вівторок, 15 жовтня, на Харківщині очікується прохолодна осіння погода з мінливою хмарністю. Подекуди можливі заморозки тумани.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Погода у Харківській області 15 жовтня

За прогнозом синоптиків, уночі істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман, який може ускладнювати видимість на автошляхах.

Вітер переважно західного напрямку, із швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 °C, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...-3°C. У денні години повітря прогріється до +6...+11 °C.

Погода в Харковы 15 жовтня

У Харкові також переважатиме хмарна погода з проясненнями. Уночі без опадів, удень очікується невеликий короткочасний дощ. У ранкові години можливий слабкий туман. Вітер західний, 7–12 м/с.

Температура повітря в межах міста вночі опуститься до +1...+3 °C, на ґрунті можливі навіть заморозки до -3°C, удень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 °C.

