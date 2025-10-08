Погода в Харькове 9 октября — прогноз на завтра

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области в четверг, 9 октября, будет холодная погода. Кроме того, синоптики предупредили об опасности из-за сильного ветра и дождя.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 9 октября

Синоптики рассказали, что в городе и по области утром и днем ожидается дождь, а ночью будет восточный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в области будет колебаться в пределах +9...+14 °C, а днем +12...+17 °C.

В то же время в Харькове ночью столбики термометров будут показывать +11...+13 °C, днем сильно не потеплеет, будет +14...+16 °C.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Кроме того, синоптики объявили в Харькове І уровень опасности. Ночью ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с, а утром и днем значительный дождь.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, ранее Наталья Диденко предупредила, что 9 октября циклон испортит погоду в Украине. Из-за него будет облачная и дождливая погода в большинстве областей страны.

Кроме того, сильная непогода бушует в горах. Там выпало много снега, сильные порывы ветра и низкая температура воздуха.