Україна
Відео

У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
Синоптики попередили про небезпеку — погода у Харкові завтра

Синоптики попередили про небезпеку — погода у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 19:34
Погода у Харкові 9 жовтня — прогноз на завтра
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області в четвер, 9 жовтня, буде холодна погода. Крім того, синоптики попередили про небезпеку через сильний вітер та дощ.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології

Читайте також:

Погода у Харкові 9 жовтня

Синоптики розповіли, що в місті та по області вранці та вдень очікується дощ, а вночі буде східний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря вночі в області коливатиметься в межах +9...+14 °C, а вдень +12...+17 °C.

Водночас у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C, вдень сильно не потеплішає, буде +14...+16 °C. 

Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Крім того, синоптики оголосили в Харкові І рівень небезпечності. Вночі очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с, а вранці та вдень значний дощ.

Погода в Харкові 9 жовтня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що 9 жовтня циклон зіпсує погоду в Україні. Через нього буде хмарна й дощова погода у більшості областей країни.

Крім того, сильна негода вирує в горах. Там випало багато снігу, сильні пориви вітру та низька температура повітря.

погода Харків Харківська область дощ вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
