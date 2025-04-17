Погода в Харькове сегодня, 17 апреля — подробный прогноз от синоптиков

Синоптики предупредили об опасности — погода в Харькове сегодня
Погода в Харькове и Харьковской области в четверг, 17 апреля, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха поднимется до +23 °C, но следует ожидать ветра.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 17 апреля
Синоптики прогнозируют, что сегодня в регионе будет переменная облачность, но осадков не предвидится, разве что умеренный ветер с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °C, а днем поднимется до +18...+23 °C.
Пожарная опасность на Харьковщине 17 апреля
Кроме того, местных жителей предупредили, что в четверг в Харьковской области, а особенно в Богодухове и Золочеве ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Не разводите костер и будьте осторожны.
Напомним, сегодня метеозависимые люди могут иметь плохое самочувствие из-за влияния магнитных бурь.
В то же время в Украине будет тепло, а заморозки отступили.
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