Погода в Харькове сегодня, 17 апреля — подробный прогноз от синоптиков

Теплая погода на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области в четверг, 17 апреля, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха поднимется до +23 °C, но следует ожидать ветра.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 17 апреля

Синоптики прогнозируют, что сегодня в регионе будет переменная облачность, но осадков не предвидится, разве что умеренный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °C, а днем поднимется до +18...+23 °C.

Погода в Харькове на 17 апреля. Фото: t.me/HRCGM

Пожарная опасность на Харьковщине 17 апреля

Кроме того, местных жителей предупредили, что в четверг в Харьковской области, а особенно в Богодухове и Золочеве ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Не разводите костер и будьте осторожны.

Пожарная опасность по Харьковской области на 17 апреля. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, сегодня метеозависимые люди могут иметь плохое самочувствие из-за влияния магнитных бурь.

В то же время в Украине будет тепло, а заморозки отступили.